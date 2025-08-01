Силы ПВО за ночь сбили 60 БПЛА над российскими регионами

Ночью с 31 июня 23:30 мск по 1 августа 04:10 мск российские ПВО уничтожили 60 беспилотников ВСУ. В Минобороны России сообщили, что больше всего БПЛА сбили над Белгородской и Ростовской областями.

В публикации пресс-службы министерства уточняется, что над Белгородской областью сбили 31 беспилотник, а над Ростовской — 12. Также пять БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем, три — над Воронежской областью. По два беспилотника сбили над Липецкой и Тульской областями, один — над Азовским морем.

О ночной атаке ВСУ на Ростовскую область сообщал также губернатор региона Юрий Слюсарь. Под удар попали Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о двух пострадавших в результате ударов БПЛА по городу Шебекино.