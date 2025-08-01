Два мирных жителя пострадали при атаки БПЛА на Белгородскую область

Мужчина и женщина были ранены в Белгородской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Женщина пострадала в городе Шебекино во время второго за ночь обстрела. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с баротравмой в Шебекинскую центральную больницу.

Мужчина был атакован БПЛА во время движения в автомобиле на дороге Красная Яруга — Сергиевка. Пострадавший получил осколочные ранения ноги, ему оказали медпомощь в Краснояружской больнице.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.