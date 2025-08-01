Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область в ночь на 1 августа, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Под удар попали Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы.

По информации господина Слюсаря, в Новошахтинске в одном из частных домов на улице Октябрьской, где проживает многодетная семья, выбиты стёкла. В крышу дома по улице Байдукова попали осколки беспилотника.

В Неклиновском районе, в селе Петрушино, пострадал частный дом на улице Стахановская, где повреждена внешняя стена. На улице Заводской загорелась кровля дома, а около слободы Родионово-Несветайская начался пожар травы на площади 100 кв.м.