В шести районах Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области за ночь 1 августа средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников Таганроге, Мясниковском, Неклиновском, Новошахтинске, Родионово-Несветайском и Тарасовском в районах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как отметил глава региона, никто из людей не пострадал, но есть повреждения.
Специалисты приступили к обследованию упавших фрагментов БПЛА.