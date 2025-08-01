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В шести районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области за ночь 1 августа средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников Таганроге, Мясниковском, Неклиновском, Новошахтинске, Родионово-Несветайском и Тарасовском в районах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил глава региона, никто из людей не пострадал, но есть повреждения.

Специалисты приступили к обследованию упавших фрагментов БПЛА.

Наталья Белоштейн

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