В Екатеринбурге 10 августа стартует автопробег стран БРИКС

Первый международный автопробег БРИКС по скоростной дороге М-12 «Восток» стартует из Екатеринбурга 10 августа, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В нем примут участие студенты из стран БРИКС, которые учатся в ведущих российских университетах — Финансовый университет при Правительстве РФ, МАДИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, МИИТ, НИУ МГСУ, УрФУ, КФУ, СибАДИ.

На маршруте от Екатеринбурга до Казани пройдет молодежный этап автопробега, он стартует от международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Затем они передадут эстафету представителям деловых кругов из стран БРИКС, которые далее по трассе М-12 «Восток» поедут в Москву. Среди них — топ-менеджеры более 30 строительных, инфраструктурных, логистических и нефтегазовых компаний из 20 стран БРИКС и приглашенных государств.

Всего в Свердловской области в настоящее время обучаются порядка 9,5 тыс. иностранных граждан, большинство из стран БРИКС.

Напомним, автопробег приурочен к запуску движения по трассе М-12 «Восток» на участке Дюртюли — Ачит. Мероприятие организовано Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний (НАИК) при поддержке ГК «Автодор», делового совета БРИКС, МИД России и торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. В молодежном этапе примут участие студенты из Индии, Египта, Эфиопии, Кубы, Шри-Ланки, Замбии, Кении, Китая, Узбекистана и Конго. Остановки участники пробега сделают в Екатеринбурге, Дюртюлях (Башкортостан), Казани, Нижний Новгород, Суздале (Владимирская область) и Москве.

Ирина Пичурина