Сенаторы США предложили выделить Украине $54,6 млрд помощи

Группа двухпартийных сенаторов представила законопроект о выделении Украине $54,6 млрд помощи на два года. Об этом сообщает газета The New York Times.

Авторы проекта — Джин Шахин от демократической партии и Лиза Мурковски от республиканской. Инициатива предусматривает средства на прямую военную помощь и пополнение американских запасов.

Согласно плану, до трети помощи будет финансироваться за счёт доходов от конфискованных российских активов и продажи оружия европейским союзникам. Законопроект также узаконит соглашение о поставках полезных ископаемых с Украиной, позволяя использовать доходы от природных ресурсов для возмещения расходов США.

Законопроект значительно расширит полномочия президента по одностороннему утверждению поставок оружия Украине, увеличив так называемые полномочия по сокращению финансирования со $100 млн до $6 млрд в 2026 и 2027 году.