70% воронежцев поддержало запрет электросамокатов в опросе мэра Сергея Петрина

Порядка 70% пользователей высказались за полный запрет электросамокатов в Воронеже, еще 30% — против. Об этом свидетельствуют результаты опроса на странице мэра Сергея Петрина во «Вконтакте». Он был запущен накануне, на сегодня в нем приняли участие порядка 9,6 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Взять электросамокат в аренду в Воронеже сейчас можно у двух операторов — ООО «ВУШ» и ООО «Орбитал Технолоджи» (работает под брендом «Яндекс Go»). В середине июля ООО «ЮрентБайк.ру» приостановило работу в облцентре «в связи с производственной необходимостью».

В городе уже запрещено использование электросамокатов в 13 зонах, в числе которых объекты культурного наследия, парки, скверы и ряд улиц. Еще в 19 зонах нельзя парковать такой транспорт и передвигаться на нем со скоростью более 15 км/ ч. По словам Сергея Петрина, власти периодически наблюдают нарушения установленных правил использования электросамокатов и стараются их пресекать. Ранее в мэрии облцентра «Ъ-Черноземье» рассказывали, что ведут работу с операторами в части организованной стоянки и контроля за соблюдением внутренних правил сервисов.

Первыми в России запрет на использование электросамокатов ввели власти Благовещенска Амурской области. Такое решение было принято в середине июля. Следом за ними на ограничения решились в татарстанской Елабуге. На прошлой неделе аналогичное решение анонсировали власти Заневского городского поселения Ленинградской области относительно города Кудрово.

Власти Воронежа в середине июля рассказывали «Ъ-Черноземье», что пока не планируют вводить запрет и изучают опыт других городов.

Алина Морозова, Владимир Зоркий