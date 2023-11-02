«Эта династия на столетия вперед определила судьбу региона»

В Екатеринбурге открыли историко-культурный центр Демидовских территорий, который будет заниматься развитием туризма в уральских городах и селах, связанных с династией горнозаводчиков Демидовых. На церемонии открытия президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель вспомнил о том, как был губернатором Свердловской области, призвал руководство региона развивать внутренний туризм и предложил построить в Нижнем Тагиле второй по величине музейный комплекс после Эрмитажа. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное открытие Центра развития Демидовских территорий прошло с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (справа) и президента Международного Демидовского Фонда Эдуарда Росселя (слева)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Торжественное открытие Центра развития Демидовских территорий прошло с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (справа) и президента Международного Демидовского Фонда Эдуарда Росселя (слева)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Историко-культурный центр развития Демидовских территорий разместился в историческом памятнике «Доме и больнице доктора Сяно» на углу улиц Малышева и Карла Либкнехта. Торжественная церемония открытия прошла в четверг, 2 ноября. В ней приняли участие президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэры, депутаты, историки, деятели культуры. В качестве почетного гостя присутствовала Ирэн Комо-Демидова — прямой потомок князей Демидовых, ныне живущая во Франции.

Сначала первые лица прослушали гимн Демидовского фонда, а затем осмотрели выставку экспонатов из музеев демидовских территорий — Староуткинска, Чусового, Ревды, Нижней Салды и других.

Перед гостями выступил архимандрит Гермоген. Он отслужил молебен, поблагодарил Евгения Куйвашева за ремонт дороги в поселке Черноисточинск, где он родился, и подарил главе региона вызолоченный крест XIX века. «Пусть он где-то будет рядом с вами и отгоняет всех демонов от вас, которые мешают»,— пожелал губернатору архимандрит. Эдуарду Росселю он подарил Казанскую икону Божией Матери. «Эдуард Эргартович приезжает к нам в поселок, и я все пытаюсь ему стул поставить, но он его отвергает как признак немощи и стоит на ногах всю службу, и отказывается присесть даже на минуту»,— рассказал отец Гермоген.

После выступления архимандрита слово передали дали губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона пообещал, что центр станет площадкой для развития интеллектуального туризма в Свердловской области. «С именем Демидовых связан расцвет горнозаводской цивилизации. Эта династия на столетия вперед определила судьбу и ключевой вектор развития региона. Благодаря ей на территории Свердловской области строились железоделательные заводы и значимые промышленные объекты, вокруг которых постепенно вырастали города», — рассказал он. Господин Куйвашев отметил, что центр укрепит связь между малыми городами и селами демидовских территорий и послужит катализатором экономического роста.

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила качество металла заводов Демидовых, который «стремительно ворвался на мировой рынок и составил конкуренцию английскому и шведскому». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что центр поможет продвинуть проекты малых городов и сел, которые «бережно хранят демидовское наследие».

Выступление Эдуарда Росселя было протяженнее других и длилось 16 минут. В начале господин Россель поблагодарил Евгения Куйвашева за передачу здания фонду. «Нам удалось спасти от разрушения это здание и сохранить его исторический облик, исторические части интерьера, придать ему новое современное звучание, превратить его в прекрасный историко-культурный центр, который будет служить людям не одно десятилетие», — сказал он.

Эдуард Россель вспомнил, как восстановил Демидовский фонд в 1992 году, помог создать единую структуру взаимодействия в 25 российских регионах, семи странах мира и «открыть область миру». Господин Россель отметил, что на базе общей истории Свердловской области удалось наладить экономические связи с Италией, Францией, Финляндией, Англией и Грецией. «Тогда это был единственный выход спасти промышленный потенциал и экономику области, лишившуюся госзаказа»,— пояснил он. Однако, по словам господина Росселя, дружеские отношения перешли в «тотальные экономические санкциям, направленные на уничтожение России».

Эдуард Россель призвал руководство Свердловской области повысить качество туристических услуг, благоустраивать общественные пространства и открывать гостиницы, рестораны, кафе. «Туризм в общественном сознании должен превратиться из конкурса по потреблению удобств в процесс познания и формирования убеждений, подъему патриотических чувств, лишь сопровождающиеся комфортной средой пребывания»,— подчеркнул он.

В конце речи Эдуард Россель наградил Евгения Куйвашева знаком «Демидовы по духу». «Евгений Владимирович — просто чудо у нас, а не губернатор. Если бы не он, этой красоты и всей идеологии, которой мы занимаемся, не было бы. Я хочу вручить эту награду и пожелать вам 100 лет жизни. Мы еще на эту тему поговорим, мне уже скоро 90 будет»,— сказал при вручении знака господин Россель.

После Эдуард Россель и Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и Демидовским фондом. «Будет выделена одна отдельная программа, которая будет развивать демидовские маршруты и интеллектуальный туризм у нас в регионе. Мы предусмотрим финансирование, обязательно будем привлекать меценатов, крупный бизнес»,— пообещал господин Куйвашев.

В конце церемонии залу представили проекты фонда, один из которых Эдуард Россель представил лично. Ректор УрГАХУ Александр Долгов показал проект музейно-выставочного комплекса на базе Нинжетагильского краеведческого музея общей площадью 20 тыс. кв. м. «Мы объединяем сохранившиеся исторические здания, экспозиционная площадь которых 5 тыс. кв. м. и плюс появляется универсальное пространство»,— пояснил он. Нижнетагильский краеведческий музей расположен в здании бывшего заводоуправления Демидовых. Господин Россель объяснил, что к проекту реконструкции исторических зданий можно вставить «дополнение».

По словам Эдуарда Росселя, по площади музей будет вторым в России после Эрмитажа. «Весь мир будет в Нижнем Тагиле. Там лежит сейчас 500 тыс. артефактов. 75 лет советской власти они пролежали, сейчас они лежат уже 33 года. Если здесь выставлять экспонаты каждый год, по 10 тыс., это 50 лет пожить надо», — сказал он. В конце презентации господин Россель подарил губернатору картину проекта. «Я все понял, спасибо за подарок»,— улыбнулся Евгений Куйвашев.