В Екатеринбурге открыли центр демидовских территорий

В Екатеринбурге открыли историко-культурный центр развития демидовских территорий. Он разместился в историческом памятнике «Доме и больнице доктора Сяно» на углу улиц Карла-Либкнехта и Малышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Торжественное открытие Центра развития Демидовских территорий Свердловской области в Екатеринбурге с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президент Международного Демидовского Фонда Эдуарда Росселя Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Центр развития Демидовских территорий Свердловской области в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 2 Торжественное открытие Центра развития Демидовских территорий Свердловской области в Екатеринбурге с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президент Международного Демидовского Фонда Эдуарда Росселя Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Центр развития Демидовских территорий Свердловской области в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель, возглавлявший регион на посту губернатора в 1995-2009 годы.

По словам Евгения Куйвашева, открытие центра станет площадкой для развития интеллектуального туризма в Свердловской области. «С именем Демидовых связано восстановление и расцвет горнозаводской цивилизации. Это династия на столетия вперед определила судьбу и ключевой вектор развития региона. Благодаря ей на территории Свердловской области строились железоделательные заводы и значимые промышленные объекты, вокруг которых постепенно вырастали города»,— рассказал он. Губернатор отметил, что центр укрепит связь между малыми городами и селами демидовских территорий и послужит катализатором экономического роста.

«Нам удалось спасти от разрушения это здание и сохранить его исторический облик, исторические части интерьера, предать ему новое современное звучание, превратить его в прекрасный историко-культурный центр, который будет служить людям не одно десятилетие», — поблагодарил господина Куйвашева президент международного Демидовского фонда, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

В «Доме и больнице доктора Сяно» разместились исполнительная дирекция Международного Демидовского фонда и историко-культурный центр развития демидовских территорий. Центр будет заниматься развитием туристической инфраструктуры городов и сел, связанных с промышленным освоением Урала династией Демидовых. В 2022 году из здания был выселен один из первых секс-шопов Екатеринбурга «Казанова 69», который не смог продлить договор аренды помещения.

В феврале Эдуард Россель заявил о намерении увеличить число посетителей Демидовских маршрутов с 300 тыс. до 1,5 млн человек. По его словам, в планах фонда внедрить современные технологии в туристические маршруты и восстановить разрушенные заводы династии Демидовых.

Василий Алексеев

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