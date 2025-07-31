Google проиграла судебное разбирательство против Epic Games

Окружной суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию Google на решение нижестоящей инстанции по антимонопольному делу против Epic Games. Теперь Google придется открыть свой магазин приложений для сторонних разработчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Epic Games подала в суд на Google в 2020 году, после того как последняя удалила игру Fortnite из Google Play. Поводом стало решение Epic Games дать возможность пользователям покупать ее игру напрямую у компании, минуя платежную систему Google. Аналогичный шаг игровая компания ранее предприняла и в случае с магазином приложений Apple. Компания пошла на это из-за 30-процентной комиссии, которую и Apple, и Google взимают со всех разработчиков приложений.

В октябре 2024 года Окружной суд США по Северному округу Калифорнии принял решение в пользу Epic Games. Суд постановил, что в течение ближайших трех лет магазин Google Play должен стать открытым для других магазинов приложений. То есть пользователи Android должны быть в состоянии скачать магазин приложений конкурентов Google непосредственно из Google Play.

Более того, корпорация должна предоставить полный доступ сторонним магазинам к своему каталогу приложений. Однако исполнение этих требований было поставлено на паузу, так как Google подала апелляцию на это решение. Теперь корпорации придется выполнить требование суда.

Разработчик Fortnite выиграл суд и у Apple, но рассмотрение апелляции производителя iPhone на это судебное решение пока еще не окончено.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Нас ждет королевская битва».

Кирилл Сарханянц