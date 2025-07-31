Google проиграла судебное разбирательство против Epic Games
Окружной суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию Google на решение нижестоящей инстанции по антимонопольному делу против Epic Games. Теперь Google придется открыть свой магазин приложений для сторонних разработчиков.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Epic Games подала в суд на Google в 2020 году, после того как последняя удалила игру Fortnite из Google Play. Поводом стало решение Epic Games дать возможность пользователям покупать ее игру напрямую у компании, минуя платежную систему Google. Аналогичный шаг игровая компания ранее предприняла и в случае с магазином приложений Apple. Компания пошла на это из-за 30-процентной комиссии, которую и Apple, и Google взимают со всех разработчиков приложений.
В октябре 2024 года Окружной суд США по Северному округу Калифорнии принял решение в пользу Epic Games. Суд постановил, что в течение ближайших трех лет магазин Google Play должен стать открытым для других магазинов приложений. То есть пользователи Android должны быть в состоянии скачать магазин приложений конкурентов Google непосредственно из Google Play.
Более того, корпорация должна предоставить полный доступ сторонним магазинам к своему каталогу приложений. Однако исполнение этих требований было поставлено на паузу, так как Google подала апелляцию на это решение. Теперь корпорации придется выполнить требование суда.
Разработчик Fortnite выиграл суд и у Apple, но рассмотрение апелляции производителя iPhone на это судебное решение пока еще не окончено.
Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Нас ждет королевская битва».