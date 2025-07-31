Реконструкция М-4 «Дон» в Ростовской области завершится к 2027 году

В Ростовской области в рамках реконструкции М-4 «Дон» в настоящее время ведутся работы на участке с 933-го по 1024-й км. Об этом сообщил региональный минтранс со ссылкой на пресс-службу «Автодора».

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По информации ведомства, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов на участке сохраняется то же количество полос движения, что и было до начала реконструкции.

Всего строителям предстоит расширить более 90 км дороги М-4 «Дон» до шести полос, что позволит обеспечить комфортное и безопасное скоростное движение по этому участку трассы. Реконструкция завершится в 2027 году.

Валентина Любашенко