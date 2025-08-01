«Можжевеловые леса восстановятся через 100–150 лет»

29 июля на территории Кабардинского лесничества в окрестностях Геленджика произошел лесной пожар. По данным МЧС, огнем была охвачена площадь до 12 га. Горели сухая лесная подстилка, участки сосновых и можжевеловых насаждений на склонах Маркотхского хребта. Тушение осложнялось пересеченным рельефом и ограниченной транспортной доступностью. Как сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, в работах по ликвидации возгорания участвовали сотрудники МЧС, Краевого лесопожарного центра и добровольцы. Было задействовано свыше 130 человек, 24 единицы техники и вертолет Ми-8. Экологические последствия пожара оценил член Русского географического общества, эколог Михаил Лучкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Лучкин

Фото: предоставлено автором Михаил Лучкин

Фото: предоставлено автором

«Ущерб от пожара колоссален. В пострадавшем районе находятся можжевеловые редколесья, включенные в региональную и федеральную Красные книги. В составе этих сообществ представлены можжевельник высокий и можжевельник вонючий, а также ряд охраняемых видов — фисташка атлантическая, жимолость этрусская, вероника нителистная, миндаль низкий, ятрышник пурпурный и другие. Среди растений с ограниченным ареалом встречаются лапчатка клинолистная, железница крымская, гвоздика акантолимоновидная.

Можжевеловые сообщества обладают высокой природоохранной ценностью. Их полное восстановление займет 100–150 лет при условии отсутствия вмешательства.

Это не первый пожар на Маркотхском хребте — профилактических мер недостаточно. Необходим постоянный мониторинг, ограничения на посещение в пожароопасный сезон и жесткие санкции для виновных».