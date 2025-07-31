Суд не нашел ущерба
Минобразования Дагестана отказали в иске на 46 млн рублей к подрядчику
Арбитражный суд Дагестана отклонил иск минобразования республики к ООО «Высокие технологии» о взыскании 46,2 млн руб. ущерба и 100 тыс. руб. неустойки. Поводом для обращения в суд стало невыполнение контракта на поставку образовательного оборудования стоимостью 185 млн руб. Однако АС региона посчитал, что ущерба бюджету республики не было.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, госконтракт между ведомством и компанией «Высокие технологии» заключили 27 июня 2022 года. Соглашение предусматривало поставку оборудования и средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях на общую сумму 184,9 млн руб. Срок выполнения работ истекал 28 августа 2022 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс» , ООО «Высокие технологии» было зарегистрировано в Махачкале в 2008 году. Основной вид деятельности — ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. Учредитель — Али Испагиев. Выручка компании за 2023 год составила 57,5 млн руб., прибыль — 1,2 млн руб.
Поставщик уведомил заказчика о невозможности исполнить договор из-за обстоятельств непреодолимой силы 15 июля 2022 года. Компания сослалась на нарушение цепочек поставок вследствие наложения санкций недружественными странами из-за проведения специальной военной операции (СВО). Однако в ответном письме 25 июля министерство сообщило, что не считает последствия спецоперации уважительной причиной для нарушения сроков исполнения контракта. 29 июля заказчик принял решение об одностороннем расторжении соглашения.
В связи с расторжением первоначального договора ведомство 26 августа 2022 года заключило новый госконтракт с ПАО «МегаФон» на сумму 231,2 млн руб. Разница между ценами двух контрактов составила 46,2 млн руб., которые министерство посчитало своими убытками.
В суде установлено, что ООО «Высокие технологии» получило в ПАО «Московский кредитный банк» банковскую гарантию на 11,6 млн руб. для обеспечения выполнения контракта. 22 августа 2022 года министерство предъявило банку требование об уплате 9,2 млн руб. в связи с невыполнением обязательств подрядчиком. Банк произвел выплату по гарантии 5 сентября.
Минобразования Дагестана обратилось в арбитраж с заявлением, в котором требовало взыскать с ООО «Высокие технологии» 46,2 млн руб. ущерба и 100 тыс. руб. неустойки. Поскольку обязательство ответчика по уплате штрафа было исполнено через выплату по банковской гарантии, то суд не нашел оснований для повторного взыскания неустойки.
Относительно заявленного ущерба в 46,2 млн руб. суд пришел к выводу, что истец не проводил новый аукцион с аналогичным предметом закупки. Заказчик изначально намеревался приобрести товар на указанную сумму, и цена нового контракта не превысила начальную максимальную стоимость первоначального соглашения.
Суд отметил, что заказчику не потребовалось выделять дополнительные средства из федерального бюджета для закупки товара и повторно проводить процедуру торгов. Суд пришел к выводу, что бюджету Дагестана не было причинено ущерба, поскольку дополнительные бюджетные средства не изымались. Арбитраж констатировал отсутствие документального обоснования исковых требований и отказал в их удовлетворении.
Судебный эксперт Александр Терентьев из Экспертной группы Veta считает ограниченными шансы министерства образования на успешное обжалование дела в апелляции. По его словам, ключевой аргумент суда заключается в том, что стоимость нового контракта не превысила изначально запланированные бюджетные ассигнования. «Начальная максимальная цена контракта является предельной границей суммы, которую готов заплатить заказчик, и определяется на этапе планирования при составлении план-графика. Если новый контракт заключен в пределах этой суммы, то формально бюджетного ущерба не возникает»,— поясняет эксперт.
Дополнительным фактором, снижающим перспективы апелляции, является то, что истец не проводил новый аукцион с аналогичным предметом закупки, а использовал возможности, предусмотренные нормой 70 ст. 44-ФЗ. Суд обоснованно указал, что заказчику не пришлось повторно проводить процедуру закупки и нести связанные с этим дополнительные издержки.
Судебная практика по взысканию убытков в государственных закупках демонстрирует достаточно строгий подход к доказательству причинно-следственной связи между действиями ответчика и понесенными убытками. «Взыскать можно только реально понесенные убытки. При этом важно тщательно подходить к доказательствам причинно-следственной связи между действиями заказчика и понесенными убытками»,— резюмирует господин Терентьев.