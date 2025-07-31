Суд не нашел ущерба

Арбитражный суд Дагестана отклонил иск минобразования республики к ООО «Высокие технологии» о взыскании 46,2 млн руб. ущерба и 100 тыс. руб. неустойки. Поводом для обращения в суд стало невыполнение контракта на поставку образовательного оборудования стоимостью 185 млн руб. Однако АС региона посчитал, что ущерба бюджету республики не было.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, госконтракт между ведомством и компанией «Высокие технологии» заключили 27 июня 2022 года. Соглашение предусматривало поставку оборудования и средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях на общую сумму 184,9 млн руб. Срок выполнения работ истекал 28 августа 2022 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс» , ООО «Высокие технологии» было зарегистрировано в Махачкале в 2008 году. Основной вид деятельности — ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. Учредитель — Али Испагиев. Выручка компании за 2023 год составила 57,5 млн руб., прибыль — 1,2 млн руб.

Поставщик уведомил заказчика о невозможности исполнить договор из-за обстоятельств непреодолимой силы 15 июля 2022 года. Компания сослалась на нарушение цепочек поставок вследствие наложения санкций недружественными странами из-за проведения специальной военной операции (СВО). Однако в ответном письме 25 июля министерство сообщило, что не считает последствия спецоперации уважительной причиной для нарушения сроков исполнения контракта. 29 июля заказчик принял решение об одностороннем расторжении соглашения.

В связи с расторжением первоначального договора ведомство 26 августа 2022 года заключило новый госконтракт с ПАО «МегаФон» на сумму 231,2 млн руб. Разница между ценами двух контрактов составила 46,2 млн руб., которые министерство посчитало своими убытками.

В суде установлено, что ООО «Высокие технологии» получило в ПАО «Московский кредитный банк» банковскую гарантию на 11,6 млн руб. для обеспечения выполнения контракта. 22 августа 2022 года министерство предъявило банку требование об уплате 9,2 млн руб. в связи с невыполнением обязательств подрядчиком. Банк произвел выплату по гарантии 5 сентября.

Минобразования Дагестана обратилось в арбитраж с заявлением, в котором требовало взыскать с ООО «Высокие технологии» 46,2 млн руб. ущерба и 100 тыс. руб. неустойки. Поскольку обязательство ответчика по уплате штрафа было исполнено через выплату по банковской гарантии, то суд не нашел оснований для повторного взыскания неустойки.

Относительно заявленного ущерба в 46,2 млн руб. суд пришел к выводу, что истец не проводил новый аукцион с аналогичным предметом закупки. Заказчик изначально намеревался приобрести товар на указанную сумму, и цена нового контракта не превысила начальную максимальную стоимость первоначального соглашения.

Суд отметил, что заказчику не потребовалось выделять дополнительные средства из федерального бюджета для закупки товара и повторно проводить процедуру торгов. Суд пришел к выводу, что бюджету Дагестана не было причинено ущерба, поскольку дополнительные бюджетные средства не изымались. Арбитраж констатировал отсутствие документального обоснования исковых требований и отказал в их удовлетворении.

Судебный эксперт Александр Терентьев из Экспертной группы Veta считает ограниченными шансы министерства образования на успешное обжалование дела в апелляции. По его словам, ключевой аргумент суда заключается в том, что стоимость нового контракта не превысила изначально запланированные бюджетные ассигнования. «Начальная максимальная цена контракта является предельной границей суммы, которую готов заплатить заказчик, и определяется на этапе планирования при составлении план-графика. Если новый контракт заключен в пределах этой суммы, то формально бюджетного ущерба не возникает»,— поясняет эксперт.

Дополнительным фактором, снижающим перспективы апелляции, является то, что истец не проводил новый аукцион с аналогичным предметом закупки, а использовал возможности, предусмотренные нормой 70 ст. 44-ФЗ. Суд обоснованно указал, что заказчику не пришлось повторно проводить процедуру закупки и нести связанные с этим дополнительные издержки.

Судебная практика по взысканию убытков в государственных закупках демонстрирует достаточно строгий подход к доказательству причинно-следственной связи между действиями ответчика и понесенными убытками. «Взыскать можно только реально понесенные убытки. При этом важно тщательно подходить к доказательствам причинно-следственной связи между действиями заказчика и понесенными убытками»,— резюмирует господин Терентьев.

Тат Гаспарян