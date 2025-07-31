ЛиАЗ сократил рабочую неделю из-за падения количества заказов

Ликинский автобусный завод с июля перешел на четырехдневный режим работы. Об этом сообщили «Ъ» в в пресс-службе предприятия.

«Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах»,— сказано в пресс-релизе. Согласно сообщению пресс-службы, работа по сокращенному графику позволит сохранить рабочие места.

За сотрудниками завода в полном объеме сохраняется социальный пакет. Как сообщили в ЛиАЗ, дальнейшие решения о графике работы предприятия будут приниматься каждый месяц, исходя количества заказов на общественный транспорт. Предприятия обещает вернуться к обычному режиму работы после «оживления рынка».