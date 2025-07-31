Донские депутаты обсудили привлечение бизнеса к реставрации памятников
Ростовской области необходима программа с преференциями для бизнеса по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на зампредседателя ЗС РО Светлану Мананкину.
По словам спикера, в России насчитывается свыше 90 тыс. объектов культурного наследия, более 1,5 тыс. из них расположены в Ростовской области. Почти 30 памятников архитектуры в регионе находятся в неудовлетворительном состоянии.
«Бюджетных средств на реставрацию всех объектов не хватает, поэтому необходимо активно привлекать в эту сферу частный капитал», — пояснила госпожа Мананкина.
Для обсуждения данного вопроса региональное Законодательное Собрание провело экспертную площадку. В настоящее время в России действует программа льготного кредитования для инвесторов, поддерживающих охрану объектов культурного наследия.