Донские депутаты обсудили привлечение бизнеса к реставрации памятников

Ростовской области необходима программа с преференциями для бизнеса по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на зампредседателя ЗС РО Светлану Мананкину.

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По словам спикера, в России насчитывается свыше 90 тыс. объектов культурного наследия, более 1,5 тыс. из них расположены в Ростовской области. Почти 30 памятников архитектуры в регионе находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Бюджетных средств на реставрацию всех объектов не хватает, поэтому необходимо активно привлекать в эту сферу частный капитал», — пояснила госпожа Мананкина.

Для обсуждения данного вопроса региональное Законодательное Собрание провело экспертную площадку. В настоящее время в России действует программа льготного кредитования для инвесторов, поддерживающих охрану объектов культурного наследия.

Валентина Любашенко