Симфонический оркестр, «Мастер и Маргарита» и Гурам Амарян

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье новороссийцы и гости города смогут посетить спектакли, стендап-шоу и побывать в цирке. А еще можно посмотреть кино и запланировать поход на ретро-вечеринку. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Где послушать музыку

1 августа в 19:00 в городском театре состоится концерт классической музыки OTTA-orchestra. Инструментальная группа OTTA сочетает в себе мощь симфонического звучания, игривость поп-музыки и глубину инди-рока. В составе группы талантливые девушки, играющие на различных музыкальных инструментах: скрипки и клавишные, барабаны и перкуссия, гитара и аккордеон, белорусские цимбалы и индийский ситар, китайская хулуси — все эти инструменты представлены в концертном шоу.

Стоимость билета — от 1 700 руб. (6+)

2 августа в 22:00 в «Бла-Бла кафе» состоится ретро-вечеринка. Диджей подготовит особый сет из хитов 80-х, 90-х и 2000-х, чтобы гости могли погрузиться в атмосферу легендарных музыкальных десятилетий и танцевать под любимые ритмы прошлого.

Вход — свободный (18+)

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Какие спектакли и выставки посетить

2 августа в городском театре для самых юных зрителей и их родителей представят интерактивное шоу «Синий трактор в городе». В шоу нет страшных злодеев.

Стоимость билета — от 100 руб. (0+)

2 августа в 19:00 в городском театре Новороссийска поставят спектакль «Мастер и Маргарита». Зрителям предстоит новая встреча с любимыми героями — романтичным Мастером, преданной Маргаритой, суровым Пилатом, загадочным Воландом и его демонической свитой — Геллой, Фаготом, Бегемотом и Азазелло. Спектакль представит театр «Старый Арбат».

Стоимость билета — от 1 400 руб. (12+)

3 августа в 19:00 в городском театре покажут один из самых известных балетов двадцатого столетия — балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». История Ромео и Джульетты уже более четырех столетий бередит сердца миллионов неравнодушных людей — она живет в искусстве как образец чистой и настоящей любви, которая смогла победить ненависть, вражду и смерть.

Стоимость билета — от 900 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска идут показы фэнтезийного боевика «Рыжая Соня». По сюжету Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боев. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

Еще одна киноновинка — приключенческое фэнтези «Легенда о великанах». Сюжет: король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии, чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений.

Стоимость билета — от 200 руб. (6+)

В кинотеатрах Новороссийска также идут показы фильма ужасов «Одно целое». По сюжету после переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

2 августа в 19:00 в морском культурном центре Новороссийска пройдет стендап-шоу «Гурам Амарян и друзья». Гурам Амарян — известный российский стендап-комик, участник крупных юмористических проектов и фестивалей. Его выступления отличаются тонким восточным юмором, наблюдательностью и фирменной подачей.

Стоимость билета — от 2 300 руб. (18+)

2 и 3 августа в 19:00 в цирке-шапито «Торнадо» зрителям представят новую Международную программу «Медведи на буйволах». Грозные хищники будут кататься в манеже верхом на мощных и непокорных буйволах под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. В программе также выступление воздушных гимнастов без страховки и номера с различными экзотическими животными. Детям до четырех лет вход бесплатный.

Стоимость билета — от 1 000 руб. (0+)

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