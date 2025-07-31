Ростовская область расширила льготы по газификации жилья

В ходе заседания 22 сессии, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области внесли изменения в областной закон, расширив перечень граждан, имеющих право на компенсацию расходов по газификации жилья. Теперь эту меру поддержки смогут получить семьи погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компенсацию данная категория жителей региона может оформить после приобретения газового оборудования и выполнения работ на территории участка дома. Как сообщили в пресс-службе донского парламента, ранее подобные льготы действовали только для вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

Размер компенсации составляет 100 тыс. руб., подведение газа непосредственно к домовладению выполняется безвозмездно в рамках программы «Социальная догазификация».

«В целом данной мерой поддержки в Ростовской области могут воспользоваться 14 категорий граждан, в том числе участники СВО и члены их семей, многодетные семьи и одиноко проживающие граждане старше 65 лет», — отметил глава донского парламента Александр Ищенко.

Валентина Любашенко