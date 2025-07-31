Таганрогский «Красный котельщик» нарастил прибыль в 3,5 раза в 2025 году

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» увеличил чистую прибыль в 3,5 раза до 2,24 млрд руб. в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда показатель составлял 643,5 млн руб. Данные содержатся в бухгалтерской отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТКЗ "Красный котельщик" Фото: ТКЗ "Красный котельщик"

По данным открытых источников, выручка предприятия за январь-июнь выросла в 1,4 раза до 8,44 млрд руб. Основной доход заводу приносят поставка и запуск оборудования собственного изготовления на различных объектах, перепродажа техники, а также сервисные услуги, ремонт и монтаж энергооборудования.

Кредиторская задолженность предприятия сократилась с 20,5 млрд руб. до 18,5 млрд руб. При этом краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась с 8,9 млрд руб. до 11,7 млрд рублей.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ПАО ТКЗ «Красный котельщик» производит котельное оборудование для электростанций, паровые котлы, теплообменное, водоподготовительное и вспомогательное оборудование. 76,5% капитала компании принадлежит ООО «НордЭнергоГрупп», основным бенефициаром которого является миллиардер Алексей Мордашов.

Валентина Любашенко