В Краснодаре эвакуировали 20 человек при пожаре в многоэтажке

В Краснодаре произошел пожар в жилом доме на ул. Игнатова, в результате которого эвакуировали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 17:14 по мск. Первоначально речь шла о загоревшемся автомобиле, однако прибывшие на место пожарные в 17:18 установили, что возгорание произошло в одной из квартир.

Пожар локализовали в 17:28 на площади около 20 кв. м, открытое горение ликвидировали через минуту. Полная ликвидация последствий завершилась в 17:34. На месте продолжает работу дознаватель, площадь возгорания уточняется.

Анна Гречко