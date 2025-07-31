В школах и детсадах Прикубанского округа Краснодара завершат капремонт к 1 сентября

К новому учебному году в Прикубанском округе Краснодара проводят капитальный ремонт в 12 школах, семи детских садах и Центре детского творчества. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Работы охватывают замену кровли, ремонт пищеблоков, санитарных узлов, фасадов, спортивных залов и обновление инженерных сетей. Также благоустраиваются пришкольные территории и спортивные площадки. В школе №1 отремонтируют входные группы, в гимназии №18 и лицее №64 — пищеблоки, в школах №77, 71, 80 и 95 — спортплощадки. В детсаду №221 реконструируют элементы культурного наследия.

Ремонтные мероприятия ведутся при участии администрации города и депутатов городской Думы в рамках исполнения наказов избирателей. Финансирование осуществляется из краевого и местного бюджетов, в том числе по программе «Развитие образования».

Всего в 2025 году капремонт проведут в 58 образовательных учреждениях Краснодара.

Анна Гречко