Житель Кубани оштрафован за дискредитацию ВС РФ в Telegram

Павловский районный суд Краснодарского края назначил штраф в 30 тыс. руб. жителю Кубани за размещение в Telegram комментариев, дискредитирующих Вооруженные силы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно решению суда, с которым ознакомился «Ъ-Кубань», нарушение выявили сотрудники МВД в ходе мониторинга интернета. В мессенджере Telegram в группе главного редактора одного из украинских новостных общественно-политических интернет-порталов мужчина под именем Микола разместил комментарии с заведомо ложной информацией о действиях российской армии. Группа была доступна неограниченному кругу пользователей.

Суд квалифицировал действия как административное правонарушение по статье 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и выразил раскаяние. Дополнительных ходатайств он не подавал, однако сообщил, что на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, а сам он имеет третью группу инвалидности.

Лия Пацан