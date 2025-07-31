Братья Вороновы отстают от сроков реконструкции школы под Воронежем за 600 млн
Прокурор Хохольского района Воронежской области Сергей Седых внес директору ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» Алексею Воронову представление об устранении нарушений при реконструкции школы в селе Гремячье. Проверка надзора показала отставание от графика. Об этом сообщили в ведомстве.
Стоимость работ изначально составляла 601,3 млн руб.Согласно порталу госзакупок, в итоге она выросла до 675,2 млн руб. Изначально работы требовалось выполнить до 1 декабря 2024 года, однако сейчас сроком завершения обязательств обозначено 1 августа. При этом объект готов только на 90%, выяснили в прокуратуре.
По данным Rusprofile, ООО ТСП «Воронеж строй комплекс» зарегистрировано в Воронежской области в 2000 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2024 года выручка составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 184,1 млн руб. Директором и владельцем 50% является Алексей Воронов. Другая половина в собственности у Игоря Воронова.
Компания стала победителем торгов на разработку рабочей документации и строительство пристройки к школе в мае 2023 года. В марте этого года она выиграла подряды на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Сомово и поликлиники в микрорайоне Боровое в Воронеже на общую сумму 1,6 млрд руб. Кроме того, ООО выступает подрядчиком строительства ЖК «Притяжение» финансовой компании «Аксиома».
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».