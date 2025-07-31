В Краснодаре перекроют переходы у «Авроры» из-за реконструкции кинотеатра

С 1 августа в Краснодаре закроют подземные пешеходные переходы в районе кинотеатра «Аврора». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ограничения затронут проходы со стороны ул. Красной и шоссе Нефтяников. Меры связаны с необходимостью переноса инженерных сетей в зоне реконструкции объекта культурного наследия.

Пешеходам предлагают использовать альтернативный маршрут — через ул. Офицерскую с выходом на шоссе Нефтяников. Аналогичная схема будет действовать и в обратном направлении. Для ориентирования установят информационные щиты на ключевых участках, включая ул. Гаврилова, Красную, Офицерскую и перекрестки с ул. Дзержинского и шоссе Нефтяников.

Ограничения сохранятся до завершения строительных работ.

Анна Гречко