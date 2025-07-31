Эксперт рассказал, на какую недвижимость Сочи колебания спроса повлияли меньше всего

Колебания спроса на рынке недвижимости Сочи слабее всего отразились на инвест-отелях. Об этом на круглом столе, организованном «Ъ-Кубань», рассказала директор по продажам ФД «Неометрия» Анна Сапегина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нил Ракша Фото: Нил Ракша

Как сообщила спикер со ссылкой на данные консалтинговой компании Macon, в 2024 году в Сочи совершено 2032 сделки с инвест-отелями, что соответствует уровню предыдущего года. При этом спрос на жилье в городе-курорте снизился — 7533 сделки в 2023 году против 3487 сделок в 2024 году.

По словам госпожи Сапегиной, отмена льготной ипотеки и высокая ставка ЦБ в первую очередь повлияли на сегмент многоквартирного жилого строительства. Вместе с тем благодаря туристической привлекательности города курортная недвижимость остается востребованной. Анна Сапегина напомнила, что в 2024 году Сочи принял 8 млн гостей, то есть почти половину от общего количества туристов, посетивших Краснодарский край. Ожидается, что к 2030 году объем турпотока вырастет до 10 млн человек.

«Объем возводимого в Сочи жилья сократился по сравнению с 2023 годом на 46% и составил 369,3 тыс. кв. м, тогда как аналогичный показатель применительно к инвест-отелям вырос на 12,6% — до тех же 368,8 тыс. кв. м»,— сказала госпожа Сапегина.

По словам эксперта, за последние шесть лет в городе не стартовало ни одного жилого проекта элит-класса, что говорит о нехватке предложения в высокобюджетном сегменте. «Такая недвижимость становится своего рода коллекционной. На сегодня элит-класс представлен только в сегменте инвест-отелей, на него приходится 41% от общего объема. Причем объем возводимых проектов этого класса вырос втрое по сравнению с 2023 годом, составив 150,4 тыс. кв. м»,— рассказала Анна Сапегина.

Она добавила: «В ближайшей перспективе одним из основных векторов развития рынка недвижимости Сочи мы видим в увеличении количества проектов инвест-отелей и коллекционной недвижимости».

Дмитрий Холодный