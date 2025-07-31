В суд направили дело о хищении участков в Крыму на 16 млн рублей и взятке
Уголовное дело по факту мошенничества с муниципальными земельными участками стоимостью свыше 16 млн руб. и дачи взятки передано в Киевский районный суд Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, с 2015 по 2017 год обвиняемый, действуя совместно с другими фигурантами (их дела выделены в отдельное производство), использовал поддельные документы для перерегистрации права собственности на 12 участков в Симферопольском районе.
Кроме того, подозреваемый, будучи помощником министра по чрезвычайным ситуациям региона, якобы передал своему руководителю взятку свыше 150 тыс. руб. за попустительство по службе и возможность систематически нарушать трудовую дисциплину. Ранее экс-министр был осужден за получение взяток.
Расследование проводило управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.