В суд направили дело о хищении участков в Крыму на 16 млн рублей и взятке

Уголовное дело по факту мошенничества с муниципальными земельными участками стоимостью свыше 16 млн руб. и дачи взятки передано в Киевский районный суд Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2015 по 2017 год обвиняемый, действуя совместно с другими фигурантами (их дела выделены в отдельное производство), использовал поддельные документы для перерегистрации права собственности на 12 участков в Симферопольском районе.

Кроме того, подозреваемый, будучи помощником министра по чрезвычайным ситуациям региона, якобы передал своему руководителю взятку свыше 150 тыс. руб. за попустительство по службе и возможность систематически нарушать трудовую дисциплину. Ранее экс-министр был осужден за получение взяток.

Расследование проводило управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Анна Гречко