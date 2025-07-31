Поезда Киров — Адлер задержались из-за падения БПЛА в Волгоградской области

Два пассажирских поезда №531 Киров — Адлер и №532 Адлер — Киров следуют с опозданием из-за падения обломков беспилотника в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба АО «ФПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации перевозчика, сейчас остальные поезда на участке приведены к штатному графику.

Ранее утром от расписания отклонился пригородный поезд №6212 Котельниково — Волгоград-1. По данным на 10:00, движение на участке Приволжской железной дороги восстановили, задержка составила до шести часов.

Анна Гречко