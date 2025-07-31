В Краснодаре создадут программу внедрения видеоаналитики с ИИ

В Краснодаре разработают программу по внедрению системы видеоаналитики с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом глава города Евгений Наумов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас нейросети фиксируют факты стоянки в неположенных местах, признаки возгорания, купание в водоемах и контролируют сохранность мемориалов — анализ осуществляется с 16 камер. По словам градоначальника, это позволяет повысить эффективность работы экстренных служб и уровень городской безопасности.

С начала года в Краснодаре установили 97 новых камер и заменили свыше 230. Сейчас функционирует 1,7 тыс. муниципальных камер, данные с которых поступают по защищенным каналам и хранятся не менее 30 суток. В систему интегрируют оборудование, установленное в банках, гостиницах, ТЦ и жилых комплексах. В дальнейшем планируется подключение до 13 тыс. камер.

До 1 сентября 2025 года планируется обеспечить видеонаблюдением все объекты образования, культуры и спорта.

Анна Гречко