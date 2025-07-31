ВС Адыгеи утвердил приговор по делу о незаконном вооруженном формировании

Верховный суд Республики Адыгея оставил без изменений приговор пятерым жителям Адыгеи и Волгоградской области, осужденным за создание и участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщает объединенная пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Майкопский городской суд признал жителей Адыгеи виновными по нескольким статьям УК РФ, включая ч. 1 и ч. 2 ст. 208 (создание НВФ и участие), а также статьи, касающиеся незаконного оборота и изготовления оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Подсудимые получили сроки от 8,6 до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Апелляционные жалобы осужденных и их защитников судебная коллегия не удовлетворила. Приговор вступил в законную силу.

Анна Гречко