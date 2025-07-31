Ремонт двух оползневых участков дороги в Сочи оценили в 400 млн рублей

Для восстановления двух участков дороги к селу Аибга в Сочи, пострадавших от оползней, потребуется около 400 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

В Сочи зафиксировано порядка 250 участков автомобильных дорог с оползневыми повреждениями. Ранее по муниципальному контракту уже устранили пять опасных зон на направлениях к селам Ермоловка и Аибга. Однако риск подвижек грунта в дождливый сезон сохраняется, что может привести к полной недоступности трасс.

Как сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, сейчас рассматриваются возможные решения, объем затрат будет уточнен после оценки на месте. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вадима Копылова, в течение двух недель специалисты завершат анализ предпроектных решений и определят схему обеспечения доступа к отдаленным территориям на время работ.

Ранее завершили капитальный ремонт ул. Инжирной, профинансированы восстановительные работы по ул. Надежды. В планах — реконструкция проблемного участка на ул. Гагарина, а также капремонт Сухумского и Новороссийского шоссе.

ФАУ «Роскапстрой» ранее подготовило проект по борьбе с оползневыми рисками в Сочи, включающий 645 инженерных решений протяженностью 58 км. По предварительным данным, реализация инициативы обойдется в 88,7 млрд руб.

Анна Гречко