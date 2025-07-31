На двух объектах АО «Интер РАО — Электрогенерация» завершены ремонтные работы

Фото: Пресс-служба Сочинской ТЭС

На Сочинской и Джубгинской теплоэлектростанциях (входят в АО «Интер РАО — Электрогенерация) завершены крупные плановые ремонтные работы.

На Сочинской ТЭС капитально отремонтировали энергоблок №3 — здесь обновили газовую и паротурбинные установки, генератор, вспомогательное и общестанционное оборудование, тепловые сети.

На станции в селе Дефановка провели ремонт газогенератора, заменили ротор турбины высокого давления, сопловый аппарат и камеры сгорания. Капитально отремонтировали автотрансформатор мощностью 125 тыс. киловатт.

Все работы на теплоэлектростанциях проводятся силами штатного персонала, а также с привлечением российских подрядных организаций.

«Уже к началу июля мы завершили все крупные плановые ремонтные работы. Сегодня оборудование станций работает на полную мощность, обеспечивая надёжное энергоснабжение жителей и гостей Краснодарского края в соответствии с заявками системного оператора »,— уточнил директор Сочинской ТЭС Сергей Пономаренко.