В начале августа за два уикэнда в Нижнем Новгороде в третий раз пройдет театральный фестиваль «Специфик». Современные режиссеры переосмыслят произведения русской классики и представят несколько спектаклей в нетипичных для театра местах: на барже и спортивной площадке, в яхт-клубе, бассейне, торговом центре. Впервые за все время существования проекта в нем примет участие нижегородский режиссер. Основатель фестиваля Евгений Пыхтин ожидает, что в этом году мероприятие увеличит охваты и соберет более 4,5 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Специфик» в 2024 году. Актриса Карина Хуртина в спектакле «Фро»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фестиваль «Специфик» в 2024 году. Актриса Карина Хуртина в спектакле «Фро»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Город-театр

Театральный фестиваль «Специфик» проходит в Нижнем Новгороде с 2023 года. Организатором выступает независимый Центр театрального мастерства (ЦТМ), известный экспериментальным подходом к постановкам. Проект реализуется при грантовой поддержке «Команды креативных практик» АНО «Центр 800». Участвующие в фестивале современные режиссеры переосмысляют русскую классику, работают с неклассическим материалом и представляют спектакли на необычных для театра площадках. Каждая постановка работает с уникальной сценой, городским контекстом и памятью места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель фестиваля «Специфик» Евгений Пыхтин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Основатель фестиваля «Специфик» Евгений Пыхтин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Когда я задумывал этот фестиваль, я размышлял: "Как было бы классно, если бы в городе везде был театр", — рассказал основатель «Специфика» и художественный руководитель ЦТМ Евгений Пыхтин. — Мы всегда находимся в диалоге с городом. Нам очень важна эмоциональная, ментальная привязанность нижегородцев к пространствам, где проходят спектакли, и функциональность этих локаций, чтобы мы не играли просто на фоне заката или усадьбы, а могли подключиться к истории этих мест. Когда интересная площадка концептуально соединяется с классическим текстом, получается огромное произведение, где главным героем становится сам город».

В прошлый раз «Специфик» посетили более 4,5 тыс. зрителей. «В этом году, я думаю, будет больше. Фестиваль растет, чему я очень рад»,— отметил Евгений Пыхтин.

Грядущий «Специфик» снова будет состоять из двух блоков: «Текст в городе» и «Эксперимент». В первый вошли спектакли в крупногабаритных локациях, олицетворяющих значимые символы города, и несколько спектаклей средней формы с еще более пристальным вниманием к контексту места, рассказали организаторы. В экспериментальном блоке будет несколько постановок, авторы которых продемонстрируют свои интерпретации отличительных черт Нижнего Новгорода.

Баржа, чайная, «Этажи»

Первая часть фестиваля пройдет в уикэнд с 1 по 3 августа. На барже на берегу Волги Надя Кубайлат поставит спектакль «Бесприданница» по пьесе Александра Островского, в закрывшемся и опустевшем торговом центре «Этажи» на улице Белинского Ярослав Жевнеров представит «Мещан» Максима Горького, а в чайной «Столбы» на улице Кожевенной пройдет спектакль Артема Устинова «Яма» по повести Александра Куприна.

«Торговый центр "Этажи" для нас легенда. Лет 10 назад я работал там продавцом в магазине Puma, и вот он закрывается»,— поделился воспоминаниями Евгений Пыхтин. По его словам, сценарием для фестиваля стал сам факт, что именно сейчас ТЦ пуст.

«Этажи» — первый в городе торговый центр, он открылся в 2003 году. В конце 2024 года помещения выкупило госпредприятие «Нижегородская областная фармация», намереваясь использовать «Этажи» как арендный бизнес. В частности, туда планирует переехать администрация Нижнего Новгорода, сейчас размещенная в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Ярослав Жевнерев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Режиссер Ярослав Жевнерев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Режиссер спектакля «Мещане» в «Этажах» Ярослав Жевнеров участвовал в лаборатории «Линии театра», из которой впоследствии по инициативе замгубернатора Олега Берковича вырос «Специфик», и в первом фестивале.

«Моя жизнь после встречи с Женей (Евгением Пыхтиным. — «Ъ») разделилась на "до" и "после". Мы познакомились три года назад, и в меня вселился Нижний Новгород. Все начиналось с каких-то быстрых-быстрых поисков, все было на энтузиазме. С каждым годом фестиваль становится старше, опытнее, появляются люди и новые силы. Сейчас это большая команда, я очень рад, что все это поддерживается и городом, и зрителями», — сказал Ярослав Жевнеров.

«Дельфин» и «Русалка»

Вторая часть «Специфика» пройдет в уикэнд 8-10 августа. Зрители смогут увидеть спектакли «Физра» на спортивной площадке духовной семинарии у кинотеатра «Орленок», «Дядя Ваня» в Усадьбе Рябининой на улице Ильинской, «Калина красная» в яхт-клубе «Ока» под Молитовским мостом и «Русалка» в бассейне «Дельфин» на проспекте Гагарина. Также театральное действие развернется в историческом квартале «Красный просвещенец» на улице Белинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Дмитрий Мульков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Режиссер Дмитрий Мульков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спектакль «Физра» находится в блоке экспериментальных, он будет партисипаторным, рассказал режиссер Дмитрий Мульков. Участие зрителей в такой постановке непосредственно влияет на действие. «Я впервые делаю партисипаторный спектакль, это интересное поле для исследования. По форме мой спектакль устроен как урок физкультуры, но это еще и тренировка духа, урок философии и просто важный ностальгический, телесный опыт, который с помощью театральных средств преобразовывает повседневную, всем знакомую практику в нечто особенное. Зрители смогут занять активную позицию и позаниматься вместе с исполнителями или посидеть на скамейке в роли освобожденных от физкультуры», — рассказал Дмитрий Мульков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Екатерина Половцева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Режиссер Екатерина Половцева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Постановку «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова готовит режиссер Екатерина Половцева. Раньше она работала в нижегородском ТЮЗе. «Я в сложных отношениях с Чеховым. Для меня постановка "Дяди Вани" — личный вызов. Мне кажется, что Усадьба Рябининой как нельзя лучше подходит для этой пьесы, потому что совсем скоро она станет отелем. Одна ее часть уже отель, в другой еще можно увидеть последние следы прошлого», — поделилась подробностями автор спектакля.

Нижегородская усадьба Рябининой является объектом культурного наследия федерального значения. Ее главный дом был построен в 1825-1848 годах. В июне 2025 года экспертиза одобрила строительство на территории около усадьбы гостиницы на 96 номеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перформанс композитора Рамазана Юнусова на превью фестиваля «Специфик» в бассейне «Дельфин»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Перформанс композитора Рамазана Юнусова на превью фестиваля «Специфик» в бассейне «Дельфин»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Временно пустая чаша бассейна «Дельфин», открытого в 1968 году и научившего плавать не одно поколение нижегородцев, станет сценой для спектакля по незаконченной пьесе Александра Пушкина. «"Русалка" — одно из самых загадочных произведений в русской литературе. Есть ощущение, что это ребенок, который не родился. Воды отошли, а ребенка мы не получили. Мне кажется, что это очень коррелирует с этим пустым бассейном, который ждет воды и возможности напитаться чем-то, чтобы здесь заиграла жизнь. Надеемся, у нас получится это соединить», — сказала режиссер Виктория Печерникова.

Место действия — квартал

Впервые за три года существования фестиваля «Специфик» в нем примет участие режиссер из Нижнего Новгорода. Никита Васильев поставит спектакль в историческом квартале «Красный просвещенец», построенном в 1927-1928 годах. Квартал считается образцом советского конструктивизма, там еще сохранились деревянные дома. В начале 2022 года проект комплексного развития этой территории (КРТ) должен был стать пилотным в Нижнем Новгороде, но большая часть жителей выступила против сноса и перестройки. Тогда власти переработали план, исключив дома несогласных из проекта реновации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Никита Васильев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Режиссер Никита Васильев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Я нижегородец, но сейчас живу в Санкт-Петербурге. Мне было сложно выбрать локацию. Приехав в Нижний, я первым делом пошел каким-то своим маршрутом, потому что есть тоска по городу, и набрел на этот район, я в нем ни разу не был. То есть я с "Красным просвещенцем" рядом ходил и не знал, что в центре города в листве скрыто такое замечательное место. Я стал придумывать идею к нему, но, когда я поговорил с местными, все мои театральные замыслы исчезли: я наткнулся на такие невероятные истории, что мне осталось только выслушать жителей и рассказать их историю»,— поделился историей создания спектакля Никита Васильев.

На сайте ЦТМ можно познакомиться с программой фестиваля «Специфик» и посетить спектакли по билетам.

Елена Ковалева