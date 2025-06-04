Экспертиза одобрила строительство гостиницы около Почаинского оврага

Между усадьбой купчихи Т.И. Рябининой на улице Ильинской, 56 и Почаинским оврагом в Нижнем Новгороде планируют построить гостиницу на 96 номеров. Экспертиза выдала положительное заключение на ее строительство, сообщается в госреестре заключений экспертизы 4 июня.

Проектную документацию подготовило ООО «Русский дом-НН», застройщиком выступает ООО «Нижавтострой».

Ранее минград утвердил проект планировки и межевания для этой территории. В документе указано, что суммарная поэтажная площадь гостиницы на 4-5 этажей составит 5,5 тыс. кв.м.

В рамках создания террасного парка в овраге в свою очередь предусмотрено строительство открытой террасы на уровне подвального этажа будущей гостиницы и двух подпорных стенок протяженностью 45 метров.

Анастасия Титова