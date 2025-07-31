На Дону качество семян подсолнечника выросло вдвое в 2025 году
Донской филиал ФГБУ ЦОК АПК за шесть месяцев 2025 года проверил 2,5 тыс. партий семян общим весом 20 тыс. т на посевные и сортовые качества, а также на выявление ГМО. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба филиала.
Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»
По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», сотрудники лаборатории провели более 20 тыс. испытаний семян сельскохозяйственных культур, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечник, сахарную свеклу, рапс и овощные культуры. Подсолнечник составил 38% от общего объема исследований. Российское происхождение имеют 93% проверенных семян.
В ходе исследований проводилась оценка качества семян по ряду показателей, таких как всхожесть, чистота, масса тысячи семян, наличие семян других растений, сорных примесей, а также степень засоренности и пораженности болезнями, в соответствии с установленными нормами.
«Важно отметить, что качество семян подсолнечника в 2025 году выше прошлогодних показателей в два раза», — подчеркнула руководитель лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК Галина Бакалова.
По словам госпожи Бакаловой, специалисты также провели апробацию семенных посевов на 65 участках зерновых и масличных культур общей площадью 1,5 тыс. га. Результаты показали, что все сортовые посевы соответствуют заявленным видам.
По итогам исследований орган по сертификации семян «СемСтандарт» выдал 1,5 тыс. сертификатов соответствия.