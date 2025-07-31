На Дону качество семян подсолнечника выросло вдвое в 2025 году

Донской филиал ФГБУ ЦОК АПК за шесть месяцев 2025 года проверил 2,5 тыс. партий семян общим весом 20 тыс. т на посевные и сортовые качества, а также на выявление ГМО. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», сотрудники лаборатории провели более 20 тыс. испытаний семян сельскохозяйственных культур, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечник, сахарную свеклу, рапс и овощные культуры. Подсолнечник составил 38% от общего объема исследований. Российское происхождение имеют 93% проверенных семян.

В ходе исследований проводилась оценка качества семян по ряду показателей, таких как всхожесть, чистота, масса тысячи семян, наличие семян других растений, сорных примесей, а также степень засоренности и пораженности болезнями, в соответствии с установленными нормами.

«Важно отметить, что качество семян подсолнечника в 2025 году выше прошлогодних показателей в два раза», — подчеркнула руководитель лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК Галина Бакалова.

По словам госпожи Бакаловой, специалисты также провели апробацию семенных посевов на 65 участках зерновых и масличных культур общей площадью 1,5 тыс. га. Результаты показали, что все сортовые посевы соответствуют заявленным видам.

По итогам исследований орган по сертификации семян «СемСтандарт» выдал 1,5 тыс. сертификатов соответствия.

Валентина Любашенко