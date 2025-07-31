В Ейске ограничили движение электросамокатов в местах массового скопления
В Ейске установили зоны запрета для езды на электросамокатах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Под запрет попали набережная, парки, скверы и другие общественные пространства с интенсивным движением пешеходов. Также в городе продолжают развивать дорожную инфраструктуру: ведется строительство тротуаров и установка новых светофоров.
По данным ГИБДД, за первое полугодие 2025 года в районе зарегистрировали 25 ДТП с участием самокатов, в результате которых погибли два человека, 24 получили травмы. Зафиксированы 14 наездов на пешеходов, половина из которых — на пешеходных переходах.
Комиссия поручила провести проверку всех переходов на соответствие нормативам, определить специальные зоны для движения средств индивидуальной мобильности и ввести «медленные зоны» с ограничением скорости до 8–12 км/ч.