В Крыму обезвредили 100 тонн отходов, собранных после разлива мазута

В Крыму с помощью биопрепарата обезвредили 100 т отходов, собранных при ликвидации разлива мазута в Керченском проливе. Очищенный материал можно применять для рекультивации полигонов и карьеров, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Сейчас биологическим методом утилизируют еще 450 т нефтесодержащих отходов. Технология основана на разложении нефти и нефтепродуктов с помощью нефтеокисляющих микроорганизмов, которые вводят в загрязненную массу.

На лицензированную площадку поступило свыше 900 т отходов. Более 873 т составляет загрязненный грунт. Уже отсортировали 695 т материала.

Весь объем собранных нефтепродуктов планируют утилизировать до конца 2025 года. Работы идут с опережением установленного графика.

Крушение двух танкеров «Волгонефть» с мазутом произошло в декабре 2024 года. Из-за экологической катастрофы в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, береговая линия загрязнилась на протяжении 265 км. Нанесенный экосистеме ущерб оценивался почти в 85 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что водолазные группы 30 июля подняли со дна устья реки Можепсин 238 мешков мазутного грунта. Работы велись на глубине в 100–200 м от берега с использованием эжекторных установок — оборудования, позволяющего собирать загрязненный песок и осадок с морского дна.

Анна Гречко