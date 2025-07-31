Роспотребнадзор приостановил работу лагеря «Песчаное» в Екатеринбурге

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области приостановило деятельность ИП Бучиной К.А. по организации детского отдыха на базе СТК «Песчаное» в Екатеринбурге из-за грубых нарушений санитарного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Специалисты установили, что ИП Бучина К.А. организовала отдых детей без санитарно-эпидемиологического заключения и не проинформировала Роспотребнадзор о своей деятельности. Это не позволило оценить условия нахождения детей в учреждении.

Ранее Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность столовой СТК «Песчаное» на 60 суток из-за массового отравления детей, которое произошло с 14 по 17 июля. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было проведено эпидемиологическое расследование, которое выявило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью населения Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности. Суд поддержал требования Роспотребнадзора и приостановил деятельность ИП Бучиной К.А. на объекте СТК «Песчаное» на 80 суток.

Полина Щуцкая