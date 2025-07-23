Столовую спортлагеря под Екатеринбургом закрыли из-за массового отравления детей

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность столовой СТК «Песчаное» на 60 суток из-за массового отравления детей в летнем спортивном лагере, расположенном в поселке Северка. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

С 14 по 17 июля в столовой СТК «Песчаное» произошло массовое отравление детей. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было проведено эпидемиологическое расследование, которое выявило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Суд установил, что не соблюдалась поточность технологических процессов, нарушались требования к хранению и приготовлению продукции, не было разработано меню, не соблюдались требования по гигиене работников, а для производственных целей использовалась вода из скважины без санитарно-эпидемиологического заключения.

Суд признал ИП Бучину К.А виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность ООО «Ричмонд Рест», управляющего кафе «Версаль», на 30 суток после отравления 21 выпускника Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ).

Полина Щуцкая