На стройке в Тобольске упал кран, есть пострадавший

На строительной площадке в Тобольске (Тюменская область) упал автокран, пострадал один из работников, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром 31 июля на стройке напротив Аптекарского сада по улице Красноармейская, 6а. Очевидцы сообщили, что крановщик поскользнулся, что привело к падению крана. Бригада скорой помощи прибыла за семь минут после вызова — пострадавшего осмотрели и доставили в Областную больницу № 3 Тобольска. Он госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. Ему предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в июне трое рабочих погибли на строительной площадке ЖК «Космо» на ул. Евгения Войнова в Тюмени, еще два человека были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. По предварительным данным, произошло обрушение металлической конструкции, прикрепленной к зданию.

Ирина Пичурина