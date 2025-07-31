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На стройке в Тобольске упал кран, есть пострадавший

На строительной площадке в Тобольске (Тюменская область) упал автокран, пострадал один из работников, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром 31 июля на стройке напротив Аптекарского сада по улице Красноармейская, 6а. Очевидцы сообщили, что крановщик поскользнулся, что привело к падению крана. Бригада скорой помощи прибыла за семь минут после вызова — пострадавшего осмотрели и доставили в Областную больницу № 3 Тобольска. Он госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. Ему предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в июне трое рабочих погибли на строительной площадке ЖК «Космо» на ул. Евгения Войнова в Тюмени, еще два человека были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. По предварительным данным, произошло обрушение металлической конструкции, прикрепленной к зданию.

Ирина Пичурина

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