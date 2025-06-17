Трое рабочих погибли на стройке в Тюмени, еще двое госпитализированы

Трое рабочих погибли на строительной площадке в Тюмени, еще два человека находятся в больнице с тяжелыми травмами. СУ СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело, прокуратура региона организовала проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

По данным прокуратуры, инцидент произошел 17 июня на строительной площадке ЖК «Космо» на ул. Евгения Войнова. По предварительным данным, произошло обрушение металлической конструкции, прикрепленной к зданию. На выносной площадке находились двое рабочих с грузом — площадка упала на трех работников, которые стояли внизу. Два человека погибли на месте: один, упавший с высоты, и один, стоявший внизу. Троих госпитализировали в больницу. Один из них скончался, несмотря на усилия врачей. Остальным оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников предприятия и назначают судебно-медицинские экспертизы. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме.

Напомним, в прошлом году Ленинский районный суд Тюмени обязал застройщика выплатить 2,2 млн руб. родным рабочего, который погиб в свой первый рабочий день. Он находился на 13 этаже и упал в вентиляционную шахту из-за того, что она не была огорожена и была прикрыта пенопластом, который засыпало строительной пылью.

Ирина Пичурина