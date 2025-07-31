Whoosh запустил аренду самокатов по СМС в городах с ограничениями интернета

В городах России, где ограничивают работу мобильного интернета, можно арендовать электросамокаты сервис Whoosh по смс. Аренда в таком формате доступна в Волгограде, Воронеже, Ижевске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Новороссийске, Омске, Ростове-на-Дону, Сочи и Адлере, Ставрополе, Стерлитамаке, Тольятти и Тюмени.

Для поездки надо зарегистрировать свой мобильный номер в приложении Whoosh. Для начала поездки необходимо отправить по смс номер своего СИМ на телефонный номер сервиса. По смену подсветки станет понятно, что электросамокат заработал. Для завершения поездки нужно снова повторить отправку смс.

В Whoosh утончили, что проект запущен в пилотном режиме. «Функция запасная, временная: она нужна, когда нет связи и подключиться к wi-fi не выходит»,— уточняется в пресс-релизе сервиса.

В России весной и летом неоднократно ограничивали работу мобильного интернета в некоторых регионах на фоне атак БПЛА. По данным Forbes, Минцифры обсуждает с операторами связи возможность предоставить россиянам доступ к отдельным ресурсам даже при ограничениях. Бесперебойный доступ хотят ввести к «Госуслугам», приложениям банков и каналам экстренного оповещения.