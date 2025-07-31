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Коммерсантъ FM
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Алаудинов прокомментировал взятие Часова Яра

Оборонительная система ВСУ была нарушена после освобождения Часова Яра, это создало благоприятные условия для продолжения наступления. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Я считаю, что это для нас очень хорошая победа тоже... это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения вперед»,— сказал господин Алаудинов.

Утром 31 июля Минобороны сообщило о установлении контроля над городомЧасов Ярв Донецкой Народной Республике. Ведомство опубликовало видео, снятое российскими военнослужащими в границах населенного пункта.

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