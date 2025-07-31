В Республике Татарстан зафиксировано 23 ДТП с участием электросамокатов, что на одно ДТП меньше показателя прошлого года, при этом пострадали 26 человек. Об этом сообщил врио начальника Управления ГИБДД МВД по Татарстану, полковник полиции Дамир Бикмухаметов, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане снизилось число ДТП с электросамокатами

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане снизилось число ДТП с электросамокатами

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам Дамира Бикмухаметова, количество раненых в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) осталось на уровне прошлого года. При этом в текущем году не зафиксировано погибших в таких авариях, тогда как в 2024 году был один смертельный случай.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения, за первое полугодие 2025 года число ДТП с участием электросамокатов в России сократилось на 20% — впервые с 2018 года. Регионы активно вводят ограничения для СИМ: в мае 2025 года МТС Юрент запретил завершать поездки в центре Казани, а в Елабуге ввели новые правила эксплуатации электросамокатов. Некоторые города, включая Набережные Челны, полностью запретили кикшеринг.

Анар Зейналов