В Ростовской области закроют пункты пропуска на бывшей границе

В Ростовской области закроют шесть пунктов на бывшей границе России и Украины. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение размещено на портале опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, с 1 августа закроются автомобильные пункты в Донецке (Северный), Куйбышево (Дьяково), Можаевке и Титовке, а также железнодорожные пункты — Разъезд Карьер 122 км и Чертково. По данным «РИА Новости», все перечисленные объекты (а также КПП в других регионах) уже прекратили работу.

Константин Соловьев