Прибыль Samsung упала вдвое

Во втором квартале выручка Samsung снизилась на 5,8%, до 74,6 трлн вон ($54,5 млрд). Чистая прибыль компании упала на 55% год к году, составив 4,7 трлн вон ($3,4 млрд). Прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков. Плохие результаты Samsung связаны прежде всего с существенным снижением продаж чипов — операционная прибыль этого подразделения за квартал упала на 94%. Акции компании снизились на 1,7%.

Столь значительное снижение прибыли компании в целом не стало неожиданностью — Samsung прогнозировала существенное сокращение еще в предварительном отчете, опубликованном в начале июля. Еще тогда компания отмечала, что масштабное падение операционной прибыли связано с санкциями США в отношении Китая и невозможностью поставлять в КНР, являющуюся основным рынком для Samsung, самые передовые чипы для искусственного интеллекта. В сегодняшнем отчете компания также отметила «продолжающиеся глобальные экономические сложности, вызванные неопределенной торговой политикой и геополитической напряженностью».

Яна Рождественская