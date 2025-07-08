Samsung ожидает падения прибыли на 56%

Samsung Electronics ждет гораздо более серьезного падения операционной прибыли по итогам второго квартала, чем прогнозировали аналитики. По оценкам южнокорейского производителя, его прибыль должна составить 4,6 трлн вон ($3,37 млрд). По прогнозу LSEG SmartEstimate операционная прибыль компании должна была составить 6,2 трлн вон.

Если прогноз компании подтвердится, показатель прибыли снизится по сравнению с прошлым годом на 56%. Тогда она составила 10,4 трлн вон. Кроме того, это будет худший показатель за последние шесть кварталов.

Samsung отмечает, что столь резкое падение операционной прибыли связано с санкциями США в отношении Китая и невозможностью поставлять в КНР самые передовые чипы для искусственного интеллекта. А бизнес Samsung в первую очередь ориентирован на китайский рынок. При этом аналитики, опрошенные Reuters, отмечают, что падение прибыли, скорее всего, связано еще и с промедлением с поставками чипов с высокой пропускной способностью для Nvidia. Еще в марте Samsung заявляла, что готова начать эти поставки в июне, но сегодня компания сказала, что передовые чипы только проходят проверку и готовятся к отправке в США.

Кирилл Сарханянц