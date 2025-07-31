ВТБ улучшил прогноз по курсу рубля на конец года

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) ожидает, что к концу года курс доллара будет в диапазоне $86-90 руб., а средняя ключевая ставка составит 19,1%. Об этом сообщил первый заместитель президента ВТБ Дмитрий Пьянов на брифинге по итогам первого полугодия 2025 года, передает «Интерфакс».

Ранее ВТБ прогнозировал, что ключевая ставка будет на уровне 21% в течение всего года. Однако после понижений на 1 и 2 процентных пункта банк пересмотрел свои ожидания. Дмитрий Пьянов отметил, что ВТБ ожидает дальнейших снижений ставки, что отражено в новом прогнозе.

В феврале ВТБ прогнозировал среднюю ключевую ставку на уровне 21%. В конце апреля господин Пьянов предполагал, что курс доллара к концу года может достичь $100 руб.