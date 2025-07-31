В Майкопе восстановили электроснабжение после аварии на подстанции

Электроснабжение в восточной части Майкопа восстановили после аварии, из-за которой вечером 30 июля без света остались более 2 тыс. абонентов и социальные объекты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным Майкопской ТЭЦ, сейчас устранены основные нарушения. На сетях продолжается локальная работа по отдельным заявкам жителей.

Глава города Геннадий Митрофанов пояснил, что перебои с подачей электроэнергии связаны с изношенностью сетей, высокой температурой воздуха и ростом нагрузки на энергопринимающее оборудование.

Прокуратура начала проверку по факту аварии. Надзорное ведомство оценит причины отключения, качество коммунальных услуг и действия поставщика ресурсов и органов местной власти.

Анна Гречко