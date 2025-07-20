Студентам прочат победу на выборах

Впервые после выдвижения протестующими в Сербии уже девятый месяц студентами требования о досрочных выборах появились данные опроса об ожидаемых результатах такого голосования. Составленный студентами предвыборный список самостоятельно или вместе с блоком оппозиции может рассчитывать на 55% голосов, тогда как все партии власти получили бы лишь около 40%. Очевидно, с учетом такого расклада президент Сербии Александр Вучич объявил, что «выборы будут только в декабре 2026 года». В создавшейся ситуации эксперты опасаются, что «Сербия вступает в фазу насилия, из которой уже не сможет выйти». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстранты на акции против сербского президента Александра Вучича, Белград, 22 декабря 2024 года

Фото: Marko Drobnjakovic / AP Демонстранты на акции против сербского президента Александра Вучича, Белград, 22 декабря 2024 года

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Обнародованные в конце минувшей недели результаты опроса, проведенного известным агентством Sprint Insight, оказались почти сенсационными. Из них следует, что находящаяся уже более 13 лет у власти Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича вчистую проиграла бы парламентские выборы, если бы они проводились сейчас. Это первый такого рода опрос после того, как в начале мая протестующие в Сербии с осени прошлого года студенты потребовали немедленного роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов, анонсировав формирование собственного «студенческого списка».

Массовые протесты в Сербии начались после трагедии 1 ноября прошлого года в Нови-Саде, где в результате обрушения бетонного козырька вокзала (как считают протестующие, из-за халатности и коррупции властей) погибли 16 человек. Сейчас требование политической и уголовной ответственности виновных в трагедии переросло в призыв к смене власти в стране.

По данным опроса, «студенческий список» в противостоянии с коалицией власти, в которую бы вошли пропрезидентская партия и все ее нынешние партнеры, получил бы на досрочных выборах почти 55% голосов, а его оппоненты — около 42%.

Вместе с оппозиционным блоком «студенческий список» может рассчитывать на 56%, а коалиция власти в этом случае получила бы лишь 41%.

Большинство опрошенных выступили за включение в «студенческий список» известного сербского теннисиста Новака Джоковича, который продемонстрировал поддержку студенческому движению, отметив победу в матче турнира в Уимблдоне традиционным жестом сербских студентов во время протестов, а также активно участвующего в протестах ректора Белградского университета Владана Джокича. Сами студенты имена из своего списка пока не раскрывают.

Очевидно, именно с учетом продемонстрированного опросом расклада сил в Сербии президент страны Александр Вучич категорически отверг требование студентов о досрочных выборах. На днях он объявил, что «выборы будут только в декабре 2026 года», те же, кто их требует сейчас, по его словам, «просто жаждут дорваться до власти, а интересы страны их не волнуют». Президент обмолвился, что и сам заказывает опросы общественного мнения чуть ли не в ежедневном режиме, однако конкретных результатов таких исследований приводить не стал.

В июле сербские студенты призвали население страны к «всеобщей блокаде Сербии».

Это стало новым этапом в продолжающемся уже более восьми месяцев протестном движении. В конце нынешней недели студенты блокировали на несколько часов ключевую магистраль Белграда — мост Газела.

К всеобщей блокаде все активнее подключаются и обычные граждане. По призыву студентов они самоорганизуются по месту жительства и на сходах принимают решения о блокировании той или иной магистрали в своем районе. Поскольку массовость «блокадного движения» растет, справиться с ним полиции становится все труднее, и она ужесточает действия против протестующих.

Бывший сербский вице-премьер, а ныне известный политолог и психолог Жарко Корач опасается, что «власти будут применять насилие все больше», но ситуацию это не успокоит, ибо «число недовольных и их гнев будут только расти». В создавшейся ситуации эксперт предупреждает: «Сербия вступила в фазу насилия, из которой уже не может выйти».

Геннадий Сысоев