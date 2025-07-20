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Студентам прочат победу на выборах

Эксперты предупреждают о вступлении Сербии в «фазу насилия»

Впервые после выдвижения протестующими в Сербии уже девятый месяц студентами требования о досрочных выборах появились данные опроса об ожидаемых результатах такого голосования. Составленный студентами предвыборный список самостоятельно или вместе с блоком оппозиции может рассчитывать на 55% голосов, тогда как все партии власти получили бы лишь около 40%. Очевидно, с учетом такого расклада президент Сербии Александр Вучич объявил, что «выборы будут только в декабре 2026 года». В создавшейся ситуации эксперты опасаются, что «Сербия вступает в фазу насилия, из которой уже не сможет выйти». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Демонстранты на акции против сербского президента Александра Вучича, Белград, 22 декабря 2024 года

Демонстранты на акции против сербского президента Александра Вучича, Белград, 22 декабря 2024 года

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Демонстранты на акции против сербского президента Александра Вучича, Белград, 22 декабря 2024 года

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Обнародованные в конце минувшей недели результаты опроса, проведенного известным агентством Sprint Insight, оказались почти сенсационными. Из них следует, что находящаяся уже более 13 лет у власти Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича вчистую проиграла бы парламентские выборы, если бы они проводились сейчас. Это первый такого рода опрос после того, как в начале мая протестующие в Сербии с осени прошлого года студенты потребовали немедленного роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов, анонсировав формирование собственного «студенческого списка».

Массовые протесты в Сербии начались после трагедии 1 ноября прошлого года в Нови-Саде, где в результате обрушения бетонного козырька вокзала (как считают протестующие, из-за халатности и коррупции властей) погибли 16 человек. Сейчас требование политической и уголовной ответственности виновных в трагедии переросло в призыв к смене власти в стране.

По данным опроса, «студенческий список» в противостоянии с коалицией власти, в которую бы вошли пропрезидентская партия и все ее нынешние партнеры, получил бы на досрочных выборах почти 55% голосов, а его оппоненты — около 42%.

Вместе с оппозиционным блоком «студенческий список» может рассчитывать на 56%, а коалиция власти в этом случае получила бы лишь 41%.

Большинство опрошенных выступили за включение в «студенческий список» известного сербского теннисиста Новака Джоковича, который продемонстрировал поддержку студенческому движению, отметив победу в матче турнира в Уимблдоне традиционным жестом сербских студентов во время протестов, а также активно участвующего в протестах ректора Белградского университета Владана Джокича. Сами студенты имена из своего списка пока не раскрывают.

Очевидно, именно с учетом продемонстрированного опросом расклада сил в Сербии президент страны Александр Вучич категорически отверг требование студентов о досрочных выборах. На днях он объявил, что «выборы будут только в декабре 2026 года», те же, кто их требует сейчас, по его словам, «просто жаждут дорваться до власти, а интересы страны их не волнуют». Президент обмолвился, что и сам заказывает опросы общественного мнения чуть ли не в ежедневном режиме, однако конкретных результатов таких исследований приводить не стал.

В июле сербские студенты призвали население страны к «всеобщей блокаде Сербии».

Это стало новым этапом в продолжающемся уже более восьми месяцев протестном движении. В конце нынешней недели студенты блокировали на несколько часов ключевую магистраль Белграда — мост Газела.

К всеобщей блокаде все активнее подключаются и обычные граждане. По призыву студентов они самоорганизуются по месту жительства и на сходах принимают решения о блокировании той или иной магистрали в своем районе. Поскольку массовость «блокадного движения» растет, справиться с ним полиции становится все труднее, и она ужесточает действия против протестующих.

Власти Сербии обещают подавить «контейнерную революцию»

Бывший сербский вице-премьер, а ныне известный политолог и психолог Жарко Корач опасается, что «власти будут применять насилие все больше», но ситуацию это не успокоит, ибо «число недовольных и их гнев будут только расти». В создавшейся ситуации эксперт предупреждает: «Сербия вступила в фазу насилия, из которой уже не может выйти».

Геннадий Сысоев

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