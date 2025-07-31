Трамп назвал признание Палестины Канадой препятствием для торговой сделки

Намерение Канады признать независимость Палестины может усложнить заключение торгового соглашения с США. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Ух ты! Канада объявила, что поддерживает независимость Палестины. Это заметно усложнит нам заключение сделки. Ох, Канада!»-- написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

О планах признать независимость Палестины премьер-министр Канады Марк Карни заявил накануне вечером (в ночь по московскому времени). Заявление должно быть сделано на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Также о готовности признать Палестину уже заявляли президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Сейчас в отношении товаров из Канады действуют пошлины в 50% — на сталь и алюминий, 25% — на автомобили и на товары, торгуемые вне рамок USMCA, соглашения между США, Канадой и Мексикой. На нефть, газ и калийные удобрения действуют тарифы в 10%. В начале июля Дональд Трамп анонсировал увеличение тарифов до 35% «отдельно от всех отраслевых пошлин», если соглашение не будет подписано до 1 августа.

29 июля министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан заявлял, что страна рассчитывает заключить сделку с Вашингтоном до августа. Тогда он говорил, что переговоры перешли в «интенсивную фазу». Доля канадских товаров в импорте США составляет 17,4%.

Подробнее — в материале «Пошлины подаются к столу переговоров».