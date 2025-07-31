«Россети Московский регион» в первом полугодии нарастили прибыль на 33,8%

По итогам первого полугодия чистая прибыль ПАО «Россети (MOEX: FEES) Московский регион» по РСБУ составила 16,75 млрд руб. Это на 33,8% больше в годовом выражении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Выручка компании за шесть месяцев выросла на 9,3%, до 129,68 млрд руб., себестоимость продаж — на 6,6%, до 107,34 млрд руб. Валовая прибыль в итоге составила 22,34 млрд руб. против 18,05 млрд руб. годом ранее. Объем кредиторской задолженности увеличился на 6,5%, до 120,48 млрд руб.

«Россети Московский регион» обслуживает потребителей Москвы и Подмосковья. Ее основной акционер — федеральная сетевая компания «Россети» (50,9%). У ЗАО «Лидер» — 17,62%, у Газпромбанка — 9,77%. «ОЭК-Финанс» принадлежит 5,05%, УК «Агана» — 6,19%.

Чистая прибыль «Россетей» за первые шесть месяцев этого года выросла на 21%, до 79 млрд руб., выручка составила 175,6 млрд руб. Компания решила не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.